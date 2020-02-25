ЦИК утвердит порядок голосования по Конституции после его назначения

Во вторник в профильный ГД поступили поправки ко второй статье законопроекта об изменении Конституции РФ, где описывается процедура голосования. Поправки внесли депутаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Анлрей Турчак, Светлана Горячева.

"Устанавливаются основные полномочия избиркомов. В частности, устанавливается, что Центральная избирательная комиссия: утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента о назначении общероссийского голосования", - сообщили в комитете.

Также согласно поправке ЦИК определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан о его подготовке и проведении, в том числе возможность их ознакомления с текстом изменений в конституцию, а также устанавливает порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении голосования.