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ЦИК утвердит порядок голосования по Конституции после его назначения
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РИА Новости

ЦИК утвердит порядок голосования по Конституции после его назначения

18:16 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия утверждает порядок общероссийского голосования по Конституции РФ в трехдневный срок со дня публикации указа президента о назначении голосования, следует из поступившей в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправки.
Во вторник в профильный ГД поступили поправки ко второй статье законопроекта об изменении Конституции РФ, где описывается процедура голосования. Поправки внесли депутаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Анлрей Турчак, Светлана Горячева.
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"Устанавливаются основные полномочия избиркомов. В частности, устанавливается, что Центральная избирательная комиссия: утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента о назначении общероссийского голосования", - сообщили в комитете.
Также согласно поправке ЦИК определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан о его подготовке и проведении, в том числе возможность их ознакомления с текстом изменений в конституцию, а также устанавливает порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении голосования.
Кроме того, в полномочиях ЦИК предлагается закрепить утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, порядок их изготовления, доставки и контроля за их изготовлением. Также ЦИК подводит итоги общероссийского голосования.
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Андрей КлишасКонституция РФАндрей МакаровЦИК РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФСветлана ГорячеваАндрей ТурчакРоссияПолитика
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