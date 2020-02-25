В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов

"Во Фрунзенском районе Петербурга на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в 16:48 в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар. В результате ДТП пострадали четыре человека: мужчина в тяжелом состоянии, женщина в среднем состоянии тяжести и двое несовершеннолетних", - сказано в сообщении.