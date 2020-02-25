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В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
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РИА Новости

В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов

18:13 25.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Во Фрунзенском районе Петербурга на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в 16:48 в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар. В результате ДТП пострадали четыре человека: мужчина в тяжелом состоянии, женщина в среднем состоянии тяжести и двое несовершеннолетних", - сказано в сообщении.
Обстоятельства уточняются. Ведется проверка.
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