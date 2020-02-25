Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T18:10+0300
https://ria.ru/20200225/1565193300.html
В голосовании по Конституции смогут участвовать россияне старше 18 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

В голосовании по Конституции смогут участвовать россияне старше 18 лет

18:10 25.02.2020
192
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В общероссийском голосовании по Конституции вправе принимать участие граждане РФ старше 18 лет, за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы, соответствующая поправка в проект об изменении основного закона страны поступила в комитет ГД по госстроительству и законодательству.
Поправку предложили глава комитета Павел Крашенинников, депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 12:45
Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию
"Устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда", - сказал Крашенинников журналистам.
Кроме того, по его словам, поправкой закрепляются следующие принципы проведения голосования: граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании; участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным.
Конституция РФ
23 февраля, 11:20
СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции
Крашенинников добавил, что, согласно поправке, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
"Подготовка и проведение общероссийского голосования осуществляются открыто и гласно, исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников общероссийского голосования", - сообщил глава думского комитета.
520014
Обсудить 1
Андрей КлишасКонституция РФАндрей МакаровСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФСветлана ГорячеваАндрей ТурчакРоссияОбщество
Рекомендуем
Конституция РФ
В голосовании по Конституции могут задействовать портал Госуслуг и МФЦ
Конституция РФ
ЦИК утвердит порядок голосования по Конституции после его назначения
Конституция Российской Федерации
ЦИК определит итоги голосования по Конституции в течение пяти дней
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Голосование по Конституции будет назначаться указом Президента
Выращивание томатов
Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции на треть
Джин из кей-поп бойз-бэнда BTS
Участник BTS рассказал, что думает о скором призыве в армию
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
Конституция Российской Федерации
ОП назначит наблюдателей на голосование по Конституции
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли поправку о формировании местного самоуправления
Врач на приеме
В Совфеде оценили идею о введении в России медицинских виз
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил, что США ответят на любые попытки вмешательства в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал условие подписания соглашения с талибами
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
Лента новостейМолния