В голосовании по Конституции смогут участвовать россияне старше 18 лет

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В общероссийском голосовании по Конституции вправе принимать участие граждане РФ старше 18 лет, за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы, соответствующая поправка в проект об изменении основного закона страны поступила в комитет ГД по госстроительству и законодательству.
Поправку предложили глава комитета Павел Крашенинников, депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
"Устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда", - сказал Крашенинников журналистам.
Кроме того, по его словам, поправкой закрепляются следующие принципы проведения голосования: граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании; участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным.
23 февраля, 11:20СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции
Крашенинников добавил, что, согласно поправке, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
"Подготовка и проведение общероссийского голосования осуществляются открыто и гласно, исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников общероссийского голосования", - сообщил глава думского комитета.