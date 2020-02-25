ЦИК определит итоги голосования по Конституции в течение пяти дней

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определяет результаты общероссийского голосования по изменению Конституции РФ не позднее чем через пять дней после его проведения, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, соответствующая поправка в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет. Поправку предложили сам Крашенинников, а также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
"Центральная избирательная комиссия определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через 5 дней после дня его проведения", - сказал Крашенинников.
По его словам, официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляется Центральной избирательной комиссией в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования.