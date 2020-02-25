ЦИК определит итоги голосования по Конституции в течение пяти дней

По его словам, соответствующая поправка в проект об изменении Основного закона страны поступила в комитет. Поправку предложили сам Крашенинников, а также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.