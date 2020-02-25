Эксперт назвал тарифы за переводы в Системе быстрых платежей разумными

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тарифы за переводы юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Тарифы за переводы юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей , установленные ЦБ для кредитных организаций, выглядят разумными, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

ЦБ РФ сегодня озвучил размер комиссий, которые банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) будут перечислять регулятору при осуществлении денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу физлиц: они составят от 5 копеек до 3 рублей за операцию и начнут действовать с 1 апреля 2020 года.

"Такая стоимость перевода выглядит достаточно разумной. В сущности, ЦБ дублирует тарифы, которые действовали с 1 января этого года. По всей видимости, ЦБ после тестирования принял решение сохранить их", - считает эксперт. Для индивидуальных предпринимателей и физлиц гораздо важнее, какой будет финальная стоимость перевода с учетом тарифов, которые установят банки, в то же время подчеркнул Волков. Если надбавка будет несущественной по отношению к размеру, установленному ЦБ, то услуга станет популярной.

Тарифную сетку ЦБ озвучил в преддверии запуска услуги по перечислению зарплат в рамках СБП. Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка обсуждает механизм реализации этого сервиса и рассчитывает, что он будет запущен к концу 2020 - началу 2021 года. Как в середине февраля отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, мнение банковского сообщества относительно этого сервиса пока разделились: половина заинтересована в проекте, другая - нет.