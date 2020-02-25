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Эксперт назвал тарифы за переводы в Системе быстрых платежей разумными
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РИА Новости

Эксперт назвал тарифы за переводы в Системе быстрых платежей разумными

17:47 25.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тарифы за переводы юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей, установленные ЦБ для кредитных организаций, выглядят разумными, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
ЦБ РФ сегодня озвучил размер комиссий, которые банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) будут перечислять регулятору при осуществлении денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу физлиц: они составят от 5 копеек до 3 рублей за операцию и начнут действовать с 1 апреля 2020 года.
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"Такая стоимость перевода выглядит достаточно разумной. В сущности, ЦБ дублирует тарифы, которые действовали с 1 января этого года. По всей видимости, ЦБ после тестирования принял решение сохранить их", - считает эксперт. Для индивидуальных предпринимателей и физлиц гораздо важнее, какой будет финальная стоимость перевода с учетом тарифов, которые установят банки, в то же время подчеркнул Волков. Если надбавка будет несущественной по отношению к размеру, установленному ЦБ, то услуга станет популярной.
Тарифную сетку ЦБ озвучил в преддверии запуска услуги по перечислению зарплат в рамках СБП. Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка обсуждает механизм реализации этого сервиса и рассчитывает, что он будет запущен к концу 2020 - началу 2021 года. Как в середине февраля отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, мнение банковского сообщества относительно этого сервиса пока разделились: половина заинтересована в проекте, другая - нет.
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"Перечисление зарплаты по номеру телефона - это непринципиальный вопрос. Работник сейчас и так может написать заявление о перечислении зарплаты в любой российский банк. По факту зарплатные проекты, как правило для юрлиц, идут в связке с другими слугами, открытием и ведением счета и кредитованием", - пояснил Волков.
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Система быстрых платежей (СБП)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
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