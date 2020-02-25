Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T17:49+0300
https://ria.ru/20200225/1565185138.html
ЦБ назвал тарифы для банков за переводы физлицам от юрлиц в СБП
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_46a6778bc4981286fbe8768246413ca4.jpg
РИА Новости

ЦБ назвал тарифы для банков за переводы физлицам от юрлиц в СБП

15:58 25.02.2020 (обновлено: 17:49 25.02.2020)
4361
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ЦБ РФ озвучил размер комиссий, которые банки-участники Системы быстрых платежей будут перечислять регулятору при осуществлении денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу физлиц: они составят от 5 копеек до 3 рублей за операцию и начнут действовать с 1 апреля 2020 года, говорится в материалах регулятора.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже около 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
Банкомат
15 февраля, 06:01
Исследование выяснило, что изменила Система быстрых платежей
"Совет директоров Банка России также принял решение распространить предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юридических лиц за товары и услуги также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Кроме того, установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц", - говорится в пресс-релизе ЦБ.
При осуществлении переводов между физлицами для банков-участников до конца июня 2022 года будет действовать нулевой тариф. Таким образом, ЦБ еще на два года продлил льготный режим для банков в рамках СБП: в год запуска системы они имели возможность протестировать систему на нулевых тарифах. ЦБ рассчитывает, что это решение позволит россиянам переводить деньги по номеру телефона на максимально выгодных условиях. При этом регулятор будет продолжать внимательно следить за тем, какие тарифы банки устанавливают непосредственно для своих клиентов.
Здание Центрального Банка РФ
11 ноября 2019, 14:14
ЦБ предупредил банки о рисках при использовании Системы быстрых платежей
При осуществлении переводов физлиц в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей за оплату товаров и услуг тариф с 1 апреля 2020 года составит от 5 копеек до 3 рублей за операцию. Аналогичные тарифы будут действовать и в обратном случае, когда юрлицо или индивидуальный предприниматель переводит денежные средства физлицу.
Тарифную сетку за такие переводы ЦБ озвучил в преддверии запуска услуги по перечислению зарплат в рамках СБП. Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка обсуждает механизм реализации этого сервиса и рассчитывает, что он будет запущен к концу 2020 - началу 2021 года. Как в середине февраля отмечала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, мнение банковского сообщества относительно этого сервиса пока разделились: половина заинтересована в проекте, другая - нет.
1220006
Обсудить 0
Система быстрых платежей (СБП)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Золотые слитки
Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на мировой рынок золота
Флаг на здании Центрального банка РФ
Эксперт назвал тарифы за переводы в Системе быстрых платежей разумными
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Россия третий сезон подряд может стать лидером по экспорту пшеницы
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
СМИ узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск и Москва подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
В магазине бытовой техники
В "Деловой России" предсказали рост цен на бытовую технику
Работа сахарного завода
В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Лента новостейМолния