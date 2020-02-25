ЦБ назвал тарифы для банков за переводы физлицам от юрлиц в СБП

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ЦБ РФ озвучил размер комиссий, которые банки-участники Системы быстрых платежей будут перечислять регулятору при осуществлении денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу физлиц: они составят от 5 копеек до 3 рублей за операцию и начнут действовать с 1 апреля 2020 года, говорится в материалах регулятора.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже около 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

"Совет директоров Банка России также принял решение распространить предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юридических лиц за товары и услуги также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Кроме того, установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

При осуществлении переводов между физлицами для банков-участников до конца июня 2022 года будет действовать нулевой тариф. Таким образом, ЦБ еще на два года продлил льготный режим для банков в рамках СБП: в год запуска системы они имели возможность протестировать систему на нулевых тарифах. ЦБ рассчитывает, что это решение позволит россиянам переводить деньги по номеру телефона на максимально выгодных условиях. При этом регулятор будет продолжать внимательно следить за тем, какие тарифы банки устанавливают непосредственно для своих клиентов.

При осуществлении переводов физлиц в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей за оплату товаров и услуг тариф с 1 апреля 2020 года составит от 5 копеек до 3 рублей за операцию. Аналогичные тарифы будут действовать и в обратном случае, когда юрлицо или индивидуальный предприниматель переводит денежные средства физлицу.