ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).

"Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами", — отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она добавила, что решение снизит издержки банков и позволит им устанавливать минимальные тарифы для своих клиентов, что является самой важной задачей СБП.

Система начала работать в конце января 2019 года, сегодня в ней около 40 участников, подключиться готовятся еще около 160 банков.

С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

В минувшем году для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ не брал плату за операции в системе быстрых платежей. В свою очередь, большинство банков — участников СБП также предоставляли гражданам услуги в системе бесплатно с учетом низкой себестоимости операций для самих кредитных организаций.