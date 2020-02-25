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ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
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РИА Новости

ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

15:00 25.02.2020 (обновлено: 17:49 25.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).

"Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами", — отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она добавила, что решение снизит издержки банков и позволит им устанавливать минимальные тарифы для своих клиентов, что является самой важной задачей СБП.
Система начала работать в конце января 2019 года, сегодня в ней около 40 участников, подключиться готовятся еще около 160 банков.
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С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
В минувшем году для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ не брал плату за операции в системе быстрых платежей. В свою очередь, большинство банков — участников СБП также предоставляли гражданам услуги в системе бесплатно с учетом низкой себестоимости операций для самих кредитных организаций.
Центробанк также пообещал отслеживать уровень комиссии банков для клиентов. В случае, если он будет завышаться, регулятор установит для него верхний предел.
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