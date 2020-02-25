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Более 1,8 тысячи жителей Подмосковья записали ролики о Героях войны
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РИА Новости

Более 1,8 тысячи жителей Подмосковья записали ролики о Героях войны

17:31 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 1,8 тысяч жителей региона записали ролики о своих родственниках – ветеранах войны и тружениках тыла, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в ходе мультимедийной акции "Про Героя", приуроченной к 75-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.
"За месяц проведения региональной акции #прогероя о героях своей семьи рассказали 1,8 тысяч жителей Подмосковья. Работа по сбору и обработке интервью акции ведётся непрерывно, чтобы любой желающий успел до 31 марта записать свою историю", - говорится в сообщении.
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Видеозоны работают на базе более 600 библиотек, 12 государственных музеев региона, 7 филиалах телеканала 360 – в Химках, Балашихи, Дубне, Истре, Солнечногорске, Одинцово и Ногинске, а также "Радио1", добавили в пресс-службе. В акции принимают участие волонтеры Молодежного медиацентра Московской области из 25 муниципальных образований, рассказали в ведомстве. ⠀
"Готовые видеоролики будут размещены в мультимедийном зале музейного комплекса "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвящённого контрнаступлению советских войск в битве под Москвой в Петрищево", - напомнили в пресс-службе.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Московская область (Подмосковье)Общество
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