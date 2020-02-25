Более 1,8 тысячи жителей Подмосковья записали ролики о Героях войны

Забытый герой "Малой земли" В преддверии 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя история – о Цезаре Куникове. О его подвиге на Малой земле в 1970-е годы писали много, но сегодня имя героя фактически предано забвению.