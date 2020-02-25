Более 1,8 тысячи жителей Подмосковья записали ролики о Героях войны

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 1,8 тысяч жителей региона записали ролики о своих родственниках – ветеранах войны и тружениках тыла, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в ходе мультимедийной акции "Про Героя", приуроченной к 75-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.
"За месяц проведения региональной акции #прогероя о героях своей семьи рассказали 1,8 тысяч жителей Подмосковья. Работа по сбору и обработке интервью акции ведётся непрерывно, чтобы любой желающий успел до 31 марта записать свою историю", - говорится в сообщении.
Вчера, 07:0075 лет Победы - Радио SputnikЗабытый герой "Малой земли"В преддверии 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя история – о Цезаре Куникове. О его подвиге на Малой земле в 1970-е годы писали много, но сегодня имя героя фактически предано забвению.
Видеозоны работают на базе более 600 библиотек, 12 государственных музеев региона, 7 филиалах телеканала 360 – в Химках, Балашихи, Дубне, Истре, Солнечногорске, Одинцово и Ногинске, а также "Радио1", добавили в пресс-службе. В акции принимают участие волонтеры Молодежного медиацентра Московской области из 25 муниципальных образований, рассказали в ведомстве. ⠀
"Готовые видеоролики будут размещены в мультимедийном зале музейного комплекса "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвящённого контрнаступлению советских войск в битве под Москвой в Петрищево", - напомнили в пресс-службе.