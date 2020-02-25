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Зеленский рассказал о программе переквалификации шахтеров
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РИА Новости

Зеленский рассказал о программе переквалификации шахтеров

17:21 25.02.2020
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© REUTERS / Agencja GazetaВладимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
© REUTERS / Agencja Gazeta
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна шахта в стране не должна закрыться, пока занятые там специалисты не получат новую работу, а также рассказал о программе по переквалификации шахтеров и созданию для них новых рабочих мест.
По словам Зеленского, это длительные изменения и в течение этого времени страна будет нуждаться в угле.
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"Министерством развития общин и территорий будет разработана национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип таков: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы - безопасной и с достойной оплатой. Сначала новые рабочие места для этих людей. И только потом начинаем говорить о другом", - цитирует пресс-служба президента его слова, прозвучавшие во вторник на всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.
Как объяснили в пресс-службе, реализация программы должна решить проблему доступа к образованию для детей шахтеров "путем создания стипендиального фонда".
Кроме того, во время совещания Зеленский поддержал предложение представителей отрасли по созданию государственного комитета по угольной промышленности. Представители предприятий отрасли передали Зеленскому обращение, в котором изложен перечень вопросов, требующих решения.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
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