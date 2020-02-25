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В Госдуму внесли поправку о формировании местного самоуправления
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РИА Новости

В Госдуму внесли поправку о формировании местного самоуправления

17:02 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправки к 8 главе Конституции РФ, одной из которых предлагается закрепить в основном законе возможность государственных органов участвовать в формировании местного самоуправления, сообщили журналистам в пресс-службе думского комитета.
Поправки к 8 главе Конституции РФ, посвященной местному самоуправлению, поступили в комитет во вторник. Авторами стали депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совфеда Андрей Клишас и Светлана Горячева.
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Глава комитета Крашенинников сообщил, что поправки были подготовлены на основании предложений членов рабочей группы по изменению конституции. Внесенными поправками предлагается уточнить часть 1 статьи 131 конституции, указав, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом.
"Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом", - поясняет пресс-служба комитета.
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Также поправки предлагают дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом.
Как отметил Крашенинников, данные положения "уже содержатся в федеральных законах, и поправками предлагается поднять их на конституционный уровень".
Кроме того, статью 131 предлагается дополнить новой частью 4, в которой указано, что "особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом".
Крашенинников отметил, что предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов госвласти и местного самоуправлении в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории.
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