В Госдуму внесли поправку о формировании местного самоуправления

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Парламентарии внесли в профильный комитет Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправки к 8 главе Конституции РФ , одной из которых предлагается закрепить в основном законе возможность государственных органов участвовать в формировании местного самоуправления, сообщили журналистам в пресс-службе думского комитета.

Поправки к 8 главе Конституции РФ, посвященной местному самоуправлению, поступили в комитет во вторник. Авторами стали депутаты Госдумы Павел Крашенинников , Андрей Макаров, члены Совфеда Андрей Клишас и Светлана Горячева.

Глава комитета Крашенинников сообщил, что поправки были подготовлены на основании предложений членов рабочей группы по изменению конституции. Внесенными поправками предлагается уточнить часть 1 статьи 131 конституции, указав, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом.

"Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом", - поясняет пресс-служба комитета.

Также поправки предлагают дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Как отметил Крашенинников, данные положения "уже содержатся в федеральных законах, и поправками предлагается поднять их на конституционный уровень".

Кроме того, статью 131 предлагается дополнить новой частью 4, в которой указано, что "особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом".