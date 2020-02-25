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В Череповце завели дело на женщину, оставившую ребенка в ТЦ
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РИА Новости

В Череповце завели дело на женщину, оставившую ребенка в ТЦ

17:01 25.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Череповца, которая, будучи пьяной, оставила полуторагодовалого сына в торговом центре, где его нашли полицейские после полуночи, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
"По версии следствия, 23 февраля около 20 часов 30 минут женщина… будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила полуторагодовалого сына без помощи и в опасном для него состоянии в торговом центре на проспекте Победы в городе Череповце. Ребенка… обнаружили сотрудники полиции после полуночи", - говорится в сообщении.
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Дело возбуждено по статье "оставление в опасности", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. В рамках расследования устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка в семье, информирует СУСК по региону.
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ЧереповецВологодская областьПроисшествия
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