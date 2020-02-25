В Череповце завели дело на женщину, оставившую ребенка в ТЦ

"По версии следствия, 23 февраля около 20 часов 30 минут женщина… будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила полуторагодовалого сына без помощи и в опасном для него состоянии в торговом центре на проспекте Победы в городе Череповце. Ребенка… обнаружили сотрудники полиции после полуночи", - говорится в сообщении.
14 февраля, 18:46Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Дело возбуждено по статье "оставление в опасности", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. В рамках расследования устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка в семье, информирует СУСК по региону.