В Череповце завели дело на женщину, оставившую ребенка в ТЦ

"По версии следствия, 23 февраля около 20 часов 30 минут женщина… будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила полуторагодовалого сына без помощи и в опасном для него состоянии в торговом центре на проспекте Победы в городе Череповце. Ребенка… обнаружили сотрудники полиции после полуночи", - говорится в сообщении.