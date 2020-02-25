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В Германии уточнили число пострадавших при наезде машины на толпу
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РИА Новости

В Германии уточнили число пострадавших при наезде машины на толпу

16:57 25.02.2020
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© REUTERS / Thilo SchmuelgenКриминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Почти 60 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Фолькмарзен, сообщила полиция Гессена.
"После покушения на убийство в Фолькмарзене на вчерашнем Розенмонтаге пострадавшие продолжают сообщать о полученных травмах. К настоящему моменту число пострадавших увеличилось почти до 60 человек", - говорится в пресс-релизе полиции.
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Вчера, 00:34
СМИ: виновник наезда на толпу в ФРГ обещал соседке "попасть в газеты"
Полицейские просят других пострадавших, которые не обращались за медицинской помощью и о которых не известно властям, сообщать о полученных травмах в полицию.
В понедельник около 14.30 по местному времени (16.30 мск) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали в том числе 18 детей, как покушение на убийство.
Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Вчера, 12:07
В Германии рассказали о пострадавших при наезде автомобиля на толпу
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
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