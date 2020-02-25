В Германии уточнили число пострадавших при наезде машины на толпу

"После покушения на убийство в Фолькмарзене на вчерашнем Розенмонтаге пострадавшие продолжают сообщать о полученных травмах. К настоящему моменту число пострадавших увеличилось почти до 60 человек", - говорится в пресс-релизе полиции.
Полицейские просят других пострадавших, которые не обращались за медицинской помощью и о которых не известно властям, сообщать о полученных травмах в полицию.
В понедельник около 14.30 по местному времени (16.30 мск) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали в том числе 18 детей, как покушение на убийство.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.