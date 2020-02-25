В Германии уточнили число пострадавших при наезде машины на толпу

Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020

БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Почти 60 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Почти 60 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Фолькмарзен, сообщила полиция Гессена

"После покушения на убийство в Фолькмарзене на вчерашнем Розенмонтаге пострадавшие продолжают сообщать о полученных травмах. К настоящему моменту число пострадавших увеличилось почти до 60 человек", - говорится в пресс-релизе полиции.

Полицейские просят других пострадавших, которые не обращались за медицинской помощью и о которых не известно властям, сообщать о полученных травмах в полицию.

В понедельник около 14.30 по местному времени (16.30 мск) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали в том числе 18 детей, как покушение на убийство.