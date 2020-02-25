Байкер Хирург удивился претензиям к бренду "Волк"

"Для меня удивительно, почему этот вопрос вдруг вылился в судебную историю и почему выбор пал на столь оригинальный способ, когда именно суд должен стать площадкой для нашего общения. Таковы, наверное, новые веяния XXI века. Но мы совсем не против, чтобы замечательные бронемашины Арзамасского завода имели гордое имя "Волк". Более того, мы приглашаем завод к сотрудничеству и участию в байк-шоу в августе нынешнего года в Севастополе. На нашей площадке, они могут представить свои машины, сделать выставку, мы только будем рады этому", - сказал Залдастанов РИА Новости.

По его словам, мотоцикл, выпускаемый под брендом "Волк", имеет 20-летнею историю и получил широкое общественное и экспертное признание. "Вместе с тем мы не отказываемся от этого бренда и никогда не откажемся. Сейчас мы ведем работы по разработке и производству мотора двойного назначения под брендом "Волк", чтобы использовать его не только для мотоциклов, но и для малой авиации. Мы также не против, чтобы Арзамасский машиностроительный завод выпускал под именем "Волк" свои автомобили. АМЗ – уникальное предприятие с большим потенциалом, и кто знает, может, у нас сложится сотрудничество с ними еще и по русскому мотоциклу", - сказал Залдастанов.