Байкер Хирург удивился претензиям к бренду "Волк"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) заявил, что удивлен претензиям Арзамасского машиностроительного завода к бренду "Волк" и решением общаться с ним через суд, подчеркнув, что не собирается отказываться от бренда.
Ранее стало известно, что Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдастанова (Хирург). Предварительные слушания назначены на 13 апреля.
"Для меня удивительно, почему этот вопрос вдруг вылился в судебную историю и почему выбор пал на столь оригинальный способ, когда именно суд должен стать площадкой для нашего общения. Таковы, наверное, новые веяния XXI века. Но мы совсем не против, чтобы замечательные бронемашины Арзамасского завода имели гордое имя "Волк". Более того, мы приглашаем завод к сотрудничеству и участию в байк-шоу в августе нынешнего года в Севастополе. На нашей площадке, они могут представить свои машины, сделать выставку, мы только будем рады этому", - сказал Залдастанов РИА Новости.
По его словам, мотоцикл, выпускаемый под брендом "Волк", имеет 20-летнею историю и получил широкое общественное и экспертное признание. "Вместе с тем мы не отказываемся от этого бренда и никогда не откажемся. Сейчас мы ведем работы по разработке и производству мотора двойного назначения под брендом "Волк", чтобы использовать его не только для мотоциклов, но и для малой авиации. Мы также не против, чтобы Арзамасский машиностроительный завод выпускал под именем "Волк" свои автомобили. АМЗ – уникальное предприятие с большим потенциалом, и кто знает, может, у нас сложится сотрудничество с ними еще и по русскому мотоциклу", - сказал Залдастанов.
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По данным Роспатента, комбинированный товарный знак "Волк" был зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров "Ночные волки". В 2007 году ассоциация уступила бренд Залдастанову. Сейчас правовая охрана действует до 2029 года. Бренд распространяется на четыре класса международной классификации товаров и услуг, в том числе для таких товаров, как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху".
ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" производит для нужд силовых ведомств бронированную технику, в частности, бронетранспортеры БТР-82А и специальные бронированные машины ВПК-233136 "Тигр", а также гражданский полноприводный автомобиль "Тигр" 233001.