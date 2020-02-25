Протаранивший пять машин в Саратовской области водитель был пьян

"Водитель, совершивший ДТП на Шуровой горе, установлен и привлечен к административной ответственности. Им оказался мужчина 1994 года рождения, который, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем "Лада Калина" и допустил наезд на несколько припаркованных автомобилей, после чего с места происшествия скрылся", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в отношении водителя составлены протоколы по статьям КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся" и "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", материалы будут переданы в суд для принятия решения. Водителю грозит до 15 суток ареста, штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.