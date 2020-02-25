В Саратовской области таксист протаранил пять припаркованных машин

САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Госавтоинспекция разыскивает водителя, который протаранил припаркованные у жилого дома в Энгельсе пять легковых автомобилей и скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Саратовской области.
ДТП произошло около 23.30 (22.30 мск) в понедельник у дома №7/9 по улице Шурова гора.
"По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном пока автомобиле в пути следования врезался в стоявшие автомобили Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два Daewoo Matiz, после чего в нарушение правил дорожного движения скрылся с места происшествия ДТП. Пострадавших нет. Проводятся розыскные мероприятия", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее, как припаркованные иномарки таранил, предположительно, автомобиль с логотипом Uber.
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