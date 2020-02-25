В Саратовской области таксист протаранил пять припаркованных машин

"По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном пока автомобиле в пути следования врезался в стоявшие автомобили Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два Daewoo Matiz, после чего в нарушение правил дорожного движения скрылся с места происшествия ДТП. Пострадавших нет. Проводятся розыскные мероприятия", - сказала собеседница агентства.