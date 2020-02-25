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В Саратовской области таксист протаранил пять припаркованных машин
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РИА Новости

В Саратовской области таксист протаранил пять припаркованных машин

08:56 25.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси. Архивное фото
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Госавтоинспекция разыскивает водителя, который протаранил припаркованные у жилого дома в Энгельсе пять легковых автомобилей и скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Саратовской области.
ДТП произошло около 23.30 (22.30 мск) в понедельник у дома №7/9 по улице Шурова гора.

"По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном пока автомобиле в пути следования врезался в стоявшие автомобили Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два Daewoo Matiz, после чего в нарушение правил дорожного движения скрылся с места происшествия ДТП. Пострадавших нет. Проводятся розыскные мероприятия", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее, как припаркованные иномарки таранил, предположительно, автомобиль с логотипом Uber.
Такси
5 ноября 2019, 16:42
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UberOpel AstraVolkswagen PoloRenault DusterЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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