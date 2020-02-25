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Пригожин рассказал, кто войдет в движение "Сильные женщины"
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РИА Новости

Пригожин рассказал, кто войдет в движение "Сильные женщины"

16:44 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В движение "Сильные женщины" певицы Валерии, на базе которого будет создана одноименная партия, войдут представители шоу-бизнеса и спортсмены, сообщил ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
Ранее Пригожин сообщил РИА Новости, что Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму.
"Безусловно, будут люди, которые способны работать – это и спортсмены, и музыканты... У них есть народная любовь... Артисты своим творчеством уже завоевали любовь зрителей, понимая, находясь в гастрольной жизни, проблемы человека. Соответственно, у артиста больше прав пойти в государственные органы для решения тех или иных задач, нежели у того же депутата", - сказал РИА Новости Пригожин.
По его словам, сначала будет создано движение, которое в перспективе, возможно, перерастет в партию. "Оно (движение) уже регистрируется. Консультации идут каждый день, согласовываться будет", - пояснил он.
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"Звонят каждый день, Валерии в личку пишут, разные люди обращаются за помощью, за поддержкой. Но государство в полном объеме не может уже это обеспечить... Вот эта некая инициативная группа будет пытаться помогать, в том числе власти, решать те или иные задачи, открывать те проблемы, которые существуют. Это должна быть некая организация, в которую входит определенная группа людей, которые заинтересованы в развитии и помощи тем людям, которым она необходима. То есть это перейдет на некий легальный уровень, большой, официальный уровень, не просто в одиночку", - отметил супруг певицы.
Кроме этого, он подчеркнул, что многим женщинам сейчас требуется поддержка, например, в правовой форме.
"Сегодня очень актуально стоит вопрос касательно пожилых людей. Например, живет женщина, ей нужны какие-то деньги на кусок хлеба, приходят какие-то люди с микрозаймами, предлагают им под 3%, и потом это увеличивается, они же не понимают документов юридических. И потом этих женщин 80-90 лет выкидывают на улицу, и они вынуждены попрошайничать, потому что их никто не защитил", - добавил Пригожин.
Также он уточнил, что съезд движения планируется провести летом. "Сейчас все внимание к Конституции, к празднику 75-летию Победы. Как только пройдут все празднования, вот после этого вы все узнаете... Это произойдет в районе после 12 июня, Дня России", - заключил продюсер.
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"Сильные женщины" (движение)Иосиф ПригожинГосдума РФВалерия (Алла Перфилова)Общество
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