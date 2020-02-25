Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом

ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусом.
"Тест на коронавирус оказался положительным у меня. Об этом я сообщаю тогда, когда я не питаю особой надежды, что смогу прожить дальше", - написал он в Twitter.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Ранее советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде сообщил, что замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Харирчи на видео, опубликованном агентством ISNA в Telegram-канале, подтвердил, что у него коронавирус, пообещав побороть его.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.