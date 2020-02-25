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Сенаторы на встрече с Мишустиным обсудят реализацию нацпроектов
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РИА Новости

Сенаторы на встрече с Мишустиным обсудят реализацию нацпроектов

16:31 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Руководство Совфеда на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в пятницу намерено обсудить законодательное обеспечение нацпроектов и задач, озвученных в послании президента РФ, сказал РИА Новости во вторник глава аграрного комитета Алексей Майоров.
"На встрече, как я полагаю, будет обсуждаться законодательное обеспечение реализации национальных проектов и задач, озвученных в послании президента РФ Федеральному собранию", - отметил сенатор.
По его словам, речь может идти о конкретных направлениях законотворческой деятельности, направленных на детальное исполнение поставленных задач.
Майоров также подчеркнул, что каждый глава комитета Совета Федерации готовит свою тему, которая может обсуждаться с премьером.
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"Я планирую озвучить тему развития отечественного семеноводства и растениеводства, защиту отечественного АПК, вопросы генно-модифицированной продукции", - сказал парламентарий.
При этом тема детского, школьного питания, скорее всего, отдельно обсуждаться не будет, поскольку в среду Совет Федерации вслед за Госдумой примет соответствующий закон, полагает сенатор. "Наш комитет будет мониторить исполнение этого закона", - добавил глава комитета. -0-
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Алексей МайоровМихаил МишустинСовет Федерации РФРоссияОбщество
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