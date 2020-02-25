Сенаторы на встрече с Мишустиным обсудят реализацию нацпроектов

Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Руководство Руководство Совфеда на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в пятницу намерено обсудить законодательное обеспечение нацпроектов и задач, озвученных в послании президента РФ, сказал РИА Новости во вторник глава аграрного комитета Алексей Майоров

"На встрече, как я полагаю, будет обсуждаться законодательное обеспечение реализации национальных проектов и задач, озвученных в послании президента РФ Федеральному собранию", - отметил сенатор.

По его словам, речь может идти о конкретных направлениях законотворческой деятельности, направленных на детальное исполнение поставленных задач.

Майоров также подчеркнул, что каждый глава комитета Совета Федерации готовит свою тему, которая может обсуждаться с премьером.

"Я планирую озвучить тему развития отечественного семеноводства и растениеводства, защиту отечественного АПК, вопросы генно-модифицированной продукции", - сказал парламентарий.