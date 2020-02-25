В Египте объявили трехдневный траур в связи со смертью Мубарака

КАИР, 25 фев - РИА Новости. Власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды, в связи с кончиной экс-президента страны Хосни Мубарака, говорится в заявлении администрации президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
"Всеобщий траур объявляется по всему Египту сроком на три дня со среды, 26 февраля, в связи со смертью экс-президента АРЕ Мухаммеда Хосни Мубарака", - говорится в заявлении представителя администрации Бассама Рады на Facebook.
Похороны Мубарака состоятся в среду после полуденной молитвы, утверждает газета el-Watan со ссылкой на сотрудника кладбища. При этом официальных заявлений от семьи покойного на этот счет не поступало.
Также издание ожидает, что экс-президента похоронят с воинскими почестями.
Ранее сын Хосни Мубарака подтвердил, что его отец скончался. До этого о кончине Мубарака в возрасте 91 года сообщило гостелевидение Египта.
В конце января Хосни Мубараку провели операцию по удалению опухоли в желудке.
Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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