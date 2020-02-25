В КЧР отремонтировали 7 км трассы, ведущей к курортам региона

По его словам, что благодаря ремонту трасса стала более комфортной и безопасной.

"Благодаря расширению трассы, усилению дорожного полотна, установке барьерных заграждений и строительству линии светодиодного электроосвещения по обе стороны от проезжей части, этот участок трассы стал безопасней как для водителей, так и для пешеходов", - отметил Темрезов.