В КЧР отремонтировали 7 км трассы, ведущей к курортам региона

ЧЕРКЕССК, 25 фев – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии дорожники завершили капитальный ремонт семикилометрового участка федеральной трассы А-155, ведущей к популярным республиканским курортам – Архызу и Домбаю, сообщает на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
По его словам, что благодаря ремонту трасса стала более комфортной и безопасной.
"Благодаря расширению трассы, усилению дорожного полотна, установке барьерных заграждений и строительству линии светодиодного электроосвещения по обе стороны от проезжей части, этот участок трассы стал безопасней как для водителей, так и для пешеходов", - отметил Темрезов.
"Благодаря расширению трассы, усилению дорожного полотна, установке барьерных заграждений и строительству линии светодиодного электроосвещения по обе стороны от проезжей части, этот участок трассы стал безопасней как для водителей, так и для пешеходов", - отметил Темрезов.
Глава республики также отметил, что на отремонтированном участке исчезли автомобильные пробки в час пик на въезде в республиканскую столицу: пропускная способность трассы возросла вдвое.
"Теперь, без сомнений, трасса А-155 соответствует всем нормативным требованиям на всем ее протяжении – 120 километров", - написал глава региона.