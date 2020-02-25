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Карачаево-Черкесская Республика
2020-02-25T16:22+0300
https://ria.ru/20200225/1565187616.html
В КЧР отремонтировали 7 км трассы, ведущей к курортам региона
https://cdn22.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_50edd4ecc57de3cf801a3e372799d7f6.jpg
РИА Новости

В КЧР отремонтировали 7 км трассы, ведущей к курортам региона

16:22 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
ЧЕРКЕССК, 25 фев – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии дорожники завершили капитальный ремонт семикилометрового участка федеральной трассы А-155, ведущей к популярным республиканским курортам – Архызу и Домбаю, сообщает на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
По его словам, что благодаря ремонту трасса стала более комфортной и безопасной.
"Благодаря расширению трассы, усилению дорожного полотна, установке барьерных заграждений и строительству линии светодиодного электроосвещения по обе стороны от проезжей части, этот участок трассы стал безопасней как для водителей, так и для пешеходов", - отметил Темрезов.
Глава республики также отметил, что на отремонтированном участке исчезли автомобильные пробки в час пик на въезде в республиканскую столицу: пропускная способность трассы возросла вдвое.
"Теперь, без сомнений, трасса А-155 соответствует всем нормативным требованиям на всем ее протяжении – 120 километров", - написал глава региона.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
25 декабря 2019, 12:57Карачаево-Черкесская Республика
Строительство газопровода к курорту Теберда в КЧР завершат в 2020 году
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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