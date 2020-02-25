МИД ответил на призыв американских сенаторов к санкциям против России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва не опасается угроз США о возможном расширении санкций в связи с "вмешательством в выборы 2020", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию СМИ о том, что сенаторы-демократы направили госсекретарю США Майку Помпео письмо с просьбой ввести против РФ новые санкции из-за "вмешательства" в выборы президента в 2020 году.
"Нет, безусловно, мы не опасаемся",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, опасается ли российская сторона возможного нового расширения антироссийских санкций в связи с обвинениями.
"Не опасаемся, потому что мы изначально исходили из того, что спекуляции на теме так называемого "российского вмешательства" - которого не существует - в американские внутренние дела и в том числе в той подаче, которую мы наблюдаем в Вашингтоне, такого рода спекуляции и вбросы продолжатся, мы из этого исходили. Когда не хватает аргументов, не хватает инструментов для ведения внутриполитической борьбы по существу, приплетается некий "российский фактор", это печальная реальность, с которой мы имеем дело уже много лет",- отметил Рябков.
Он добавил, что Москва, несмотря на угрозы Вашингтона и в случае, если санкции все же введут, продолжит следовать своим курсом, то есть "вразумлять американских коллег".
"Объяснять им, что этого ничего нет. Они попали в западню виртуальной реальности собственной, они ее навязывают своим союзникам, пытаются использовать ресурсы подконтрольных им СМИ, чтобы все это тиражировать. Это отражение падения уровня внутренней политики в США",- констатировал замглавы МИД РФ.