МИД ответил на призыв американских сенаторов к санкциям против России

"Не опасаемся, потому что мы изначально исходили из того, что спекуляции на теме так называемого "российского вмешательства" - которого не существует - в американские внутренние дела и в том числе в той подаче, которую мы наблюдаем в Вашингтоне, такого рода спекуляции и вбросы продолжатся, мы из этого исходили. Когда не хватает аргументов, не хватает инструментов для ведения внутриполитической борьбы по существу, приплетается некий "российский фактор", это печальная реальность, с которой мы имеем дело уже много лет",- отметил Рябков.