Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.