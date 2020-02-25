Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета Федерации о порядке рассмотрения законопроекта о поправках.
"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.