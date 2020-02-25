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Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию
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РИА Новости

Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

16:05 25.02.2020 (обновлено: 16:41 25.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета Федерации о порядке рассмотрения законопроекта о поправках.
"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
16 февраля, 15:51
Члены рабочей группы по Конституции рассказали, как обсуждают поправки
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