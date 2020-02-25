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Британское правительство одобрило мандат на переговоры с ЕС
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РИА Новости

Британское правительство одобрило мандат на переговоры с ЕС

16:04 25.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Флаги Великобритании и ЕС в здании Еврокомиссии в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости, Мария Табак. Британский правительственный комитет утвердил мандат, открывающий путь для переговоров о будущем партнерстве с Евросоюзом после Brexit, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.
"Процесс согласования нашего подхода прошел очень гладко. Мы с нетерпением ждем конструктивного диалога с ЕС… Главная цель Великобритании – восстановление нашей экономической и политической независимости 1 января 2021 года", - сказал он.
Он добавил, что рассчитывает на то, что будущее торговое соглашение с ЕС будет походить на существующие соглашения ЕС с другими странами.
Ранее во вторник мандат на переговоры с Лондоном утвердил Евросоюз.
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Как ожидается, переговоры начнутся в марте. Переходный период после Brexit завершится в конце нынешнего года, так что у сторон есть порядка девяти месяцев на достижение соглашения по дальнейшим отношениям.
Также представитель канцелярии премьера сообщил, что мандат на торговые переговоры с США правительство опубликует в начале следующей недели.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что будет добиваться заключения "амбициозных" соглашений о свободной торговле и с ЕС, и с США.
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