Британское правительство одобрило мандат на переговоры с ЕС

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости, Мария Табак. Британский правительственный комитет утвердил мандат, открывающий путь для переговоров о будущем партнерстве с Евросоюзом после Brexit, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.
"Процесс согласования нашего подхода прошел очень гладко. Мы с нетерпением ждем конструктивного диалога с ЕС… Главная цель Великобритании – восстановление нашей экономической и политической независимости 1 января 2021 года", - сказал он.
Он добавил, что рассчитывает на то, что будущее торговое соглашение с ЕС будет походить на существующие соглашения ЕС с другими странами.
Ранее во вторник мандат на переговоры с Лондоном утвердил Евросоюз.
23 февраля, 17:43Выбор за синим. Британия изменит цвет паспортов после Brexit
Как ожидается, переговоры начнутся в марте. Переходный период после Brexit завершится в конце нынешнего года, так что у сторон есть порядка девяти месяцев на достижение соглашения по дальнейшим отношениям.
Также представитель канцелярии премьера сообщил, что мандат на торговые переговоры с США правительство опубликует в начале следующей недели.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что будет добиваться заключения "амбициозных" соглашений о свободной торговле и с ЕС, и с США.
12 февраля, 09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit