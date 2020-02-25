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Проект: дети-сироты получат жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей
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РИА Новости

Проект: дети-сироты получат жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей

15:58 25.02.2020
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© Фото : Fotolia/ Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине
© Фото : Fotolia/ Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат на приобретение жилья в размере около 1,5 миллиона рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту, разработанному Минпросвещения и опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что разработанным законопроектом предлагается расширить формы и механизмы обеспечения жильем детей-сирот, а также ввести нормы, направленные на сокращение численности нуждающихся в жилье детей-сирот.
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Законопроектом предлагается лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдавать государственный жилищный сертификат – именной документ, удостоверяющий право на однократное получение из средств бюджета региона выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.
"Выплата гражданину для приобретения жилого помещения в собственность посредством выдачи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных жилищных сертификатов примерно будет составлять 1 487,3 тысячи рублей", - говорится в пояснительной записке.
Поясняется, что сумма рассчитана с учетом того, что средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на IV квартал 2019 года составляет чуть более 45 тысяч рублей, а получатель сертификата имеет право на 33 квадратных метра.
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Законопроектом также предлагается установить перечень условий, при которых невозможно проживание детей-сирот в одном жилье с лицами, лишёнными родительских прав. К таким условиям предлагается отнести случаи заболеванием хроническим алкоголизмом и наркоманией, судимость или уголовное преследование за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности.
Кроме того, проект закрепляет понятие "лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Согласно документу к ним относятся лица, "достигшие возраста 23 лет, имевшие статус ‎детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством РФ".
Счетная палата РФ ранее предлагала вместо квартир предоставлять жилищные сертификаты детям-сиротам, которые больше 10 лет стоят в очереди на положенное им законом бесплатное жилье. Получатели смогут использовать сертификаты по своему усмотрению: на покупку жилья, улучшение имеющихся жилищных условий или на погашение ипотеки, говорится в сообщении ведомства.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Новости - НедвижимостьРоссиядетиОбщество
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