Переговоры по партнерству ЕС и Британии начнутся в начале марта

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Переговоры по партнерству ЕС и Великобритании после Brexit стартуют в начале марта, сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мандат утвержден, готовы начать. Переговоры стартуют на неделе, которая начнется 2 марта", - заявила глава ЕК.
По ее словам, стороны готовы к тесному и амбициозному партнерству.
Ранее Совет по общим делам ЕС утвердил переговорный мандат, который наделил ЕК полномочиями вести переговоры с Великобританией.
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