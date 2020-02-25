Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти

"Могут быть серьезные санкции... Вы увидите через некоторое время", - заявил Трамп, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможном введении санкций против покупателей венесуэльской нефти, среди которых есть и Индия.

"Мы наблюдаем за происходящим в Венесуэле очень внимательно и нам это совсем не нравится", - подчеркнул он.

США ранее ввели санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.