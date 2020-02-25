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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-25T15:53+0300
https://ria.ru/20200225/1565185466.html
Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564481323_0:0:3551:1998_1036x0_80_0_0_4bd7470a44b9741bab7bbc5b184f3711.jpg
РИА Новости

Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти

15:45 25.02.2020 (обновлено: 15:53 25.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. США могут ввести новые санкции из-за покупки нефти у Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Могут быть серьезные санкции... Вы увидите через некоторое время", - заявил Трамп, отвечая на вопрос индийского журналиста о возможном введении санкций против покупателей венесуэльской нефти, среди которых есть и Индия.
"Мы наблюдаем за происходящим в Венесуэле очень внимательно и нам это совсем не нравится", - подчеркнул он.
США ранее ввели санкции против подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро за торговлю нефтью с Венесуэлой. По заявлению американских властей, на Rosneft Trading приходится подавляющее большинство нефти, которую продают власти Венесуэлы.
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В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампВенесуэлаСШАВ мире
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