Россия намерена углублять всесторонние отношения с ЮАР

"Николай Патрушев и госпожа Аянда Длодло обсудили широкий круг вопросов российско-южноафриканского сотрудничества в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене. Николай Патрушев, в частности, подчеркнул, что Россия была и остается приверженной дальнейшему углублению всего комплекса отношений с ЮАР, а также выразил удовлетворенность уровнем взаимодействия между двумя странами в ООН", - говорится в сообщении.