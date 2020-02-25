Россия намерена углублять всесторонние отношения с ЮАР

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия намерена углублять свои отношения с Южно-Африканской республикой, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе прошедшей в Москве встречи с министром государственной безопасности ЮАР Аяндой Длодло, сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.
"Николай Патрушев и госпожа Аянда Длодло обсудили широкий круг вопросов российско-южноафриканского сотрудничества в сфере безопасности, а также взаимодействия на международной арене. Николай Патрушев, в частности, подчеркнул, что Россия была и остается приверженной дальнейшему углублению всего комплекса отношений с ЮАР, а также выразил удовлетворенность уровнем взаимодействия между двумя странами в ООН", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание собеседники уделили взаимодействию по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также сотрудничеству на антитеррористическом треке. Во встрече также приняли участие представители МИД, Минобороны и ФСБ России.
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