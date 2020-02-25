Трамп ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы

"Во-первых, мне не нужна помощь от какой-либо страны. И я не получал какой-либо помощи от какой-либо страны", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, может ли он пообещать американской общественности, что он не примет никакой "иностранной помощи" на предстоящих президентских выборах.