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Трамп ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы
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РИА Новости

Трамп ответил на заявления о "вмешательстве" России в выборы

15:34 25.02.2020 (обновлено: 15:42 25.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположения о "вмешательстве" России в выборы, так как ему "не нужна помощь никакого иностранного государства".
"Во-первых, мне не нужна помощь от какой-либо страны. И я не получал какой-либо помощи от какой-либо страны", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, может ли он пообещать американской общественности, что он не примет никакой "иностранной помощи" на предстоящих президентских выборах.
Президент США Дональд Трамп
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В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
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Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
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