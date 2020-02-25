ЕР направила предложения по унификации учебных планов в вузах

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Единая Россия" направила в министерство науки и высшего образования РФ предложения по унификации учебных планов и другие инициативы по совершенствованию системы высшего образования в стране, рассказала координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Возможность выбрать новое направление подготовки после второго курса может быть предоставлена в рамках укрупненной группы специальностей и направлений. Поэтому мы предлагаем актуализировать существующий общероссийский классификатор, в том числе с учетом перспективных специальностей. Также необходимо унифицировать примерные основные образовательные программы – отдельно для студентов первых-вторых курсов гуманитарных и технических вузов, чтобы перевод был наименее затруднителен. Для этого мы предлагаем укрупнить действующие федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, ускорить процессы разработки соответствующих ФГОС", - приводятся слова Аршиновой на официальном сайте ЕР.

Она отметила, что необходимо предусмотреть механизмы "защиты" социально значимых, но малопрестижных среди абитуриентов направлений. Возможно, ограничения следует ввести контрольными цифрами приема и внебюджетным планом, добавила она.

Аршинова заявила о необходимости предоставить вузам право на перенос бюджетных мест с одного направления на другое для сохранения за студентом бюджетного места, предусмотрев формирование госзадания вузам без детализации по направлениям подготовки и законодательно закрепив понятие "смежного направления".

Депутат также акцентировала внимание на законодательном закреплении организационных и финансовых механизмов перехода обучающегося после 2 курса на новое направление подготовки, включая смежные программы, на сохранении отсрочки от армии при смене направления или программы обучения.