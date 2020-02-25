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2020-02-25T22:29+0300
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Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма в необычном виде
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РИА Новости

Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма в необычном виде

22:29 25.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Американская актриса Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма "Выпускной" в Лос-Анджелесе в необычном виде, сообщает Daily Mail.
Папарацци заметили обладательницу трех премий "Оскар" в белом костюме с бахромой и короткой стрижкой рыжего цвета — непривычный цвет волос для актрисы.
"Мы никогда не будем такими соблазнительными, как она в 70 лет", — прокомментировала @StreepWarrior.
"Королева", — написала @monibru27.
"Как здорово она выглядит", — подчеркнула @eliellesnavarro.
Летом прошлого года стало известно, что режиссер Райан Мерфи экранизирует бродвейский мюзикл "Выпускной", основанный на книге Боба Мартина и Чеда Бегелина.
В нем рассказывается о лесбиянке Эмме из маленького городка в штате Индиана, которая хочет пригласить свою подругу на выпускной.
Известно, что вместе с Мерил Стрип в картине, которую покажут на Netflix, снимется Николь Кидман.
Выход фильма запланирован на осень этого года.
Кадр из фильма Матрица
19 февраля, 19:33Культура
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыNetflixМерил СтрипНиколь КидманЛос-Анджелес
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