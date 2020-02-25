Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма в необычном виде

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Американская актриса Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма "Выпускной" в Лос-Анджелесе в необычном виде, . Американская актриса Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма "Выпускной" в Лос-Анджелесе в необычном виде, сообщает Daily Mail.

meryl streep in feathers is my new obsession pic.twitter.com/5i3z9Ghwjg — εѵα ✨ (@minervastreep) February 24, 2020

Папарацци заметили обладательницу трех премий "Оскар" в белом костюме с бахромой и короткой стрижкой рыжего цвета — непривычный цвет волос для актрисы.

"Мы никогда не будем такими соблазнительными, как она в 70 лет", — прокомментировала @StreepWarrior.

"Королева", — написала @monibru27.

"Как здорово она выглядит", — подчеркнула @eliellesnavarro.

Летом прошлого года стало известно , что режиссер Райан Мерфи экранизирует бродвейский мюзикл "Выпускной", основанный на книге Боба Мартина и Чеда Бегелина.

В нем рассказывается о лесбиянке Эмме из маленького городка в штате Индиана, которая хочет пригласить свою подругу на выпускной.

Известно, что вместе с Мерил Стрип в картине, которую покажут на Netflix, снимется Николь Кидман.