Мерил Стрип и Николь Кидман споют в фильме "Выпускной"

Главные роли в проекте исполнят Мерил Стрип и Николь Кидман. В картине также снимутся певица Ариана Гранде и телеведущий Джеймс Корден.

Мюзикл "Выпускной", основанный на книге Боба Мартина и Чеда Бегелина, рассказывает о лесбиянке Эмме из маленького городка в штате Индиана, которая хочет пригласить свою подругу на выпускной. Кто сыграет Эмму пока не известно.