Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T23:54Z
https://ria.ru/20190626/1555944727.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152531/80/1525318099_0:0:2469:1389_1036x0_80_0_0_e1824eb4c72b74a955a67a77b00108aa.jpg
РИА Новости
Культура

Мерил Стрип и Николь Кидман споют в фильме "Выпускной"

Вчера, 23:54
489
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктриса Николь Кидман на фотоколле фильма "Роковое искушение" (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Режиссер Райан Мерфи снимет для Netflix фильм "Выпускной", основанный на одноименном мюзикле, сообщает CNN.
Главные роли в проекте исполнят Мерил Стрип и Николь Кидман. В картине также снимутся певица Ариана Гранде и телеведущий Джеймс Корден.
Мюзикл "Выпускной", основанный на книге Боба Мартина и Чеда Бегелина, рассказывает о лесбиянке Эмме из маленького городка в штате Индиана, которая хочет пригласить свою подругу на выпускной. Кто сыграет Эмму пока не известно.
Мюзикл получил семь номинаций на премию "Тони" в 2019 году.
Фильм планируют выпустить осенью 2020 года.
Кадр из фильма Дьявол носит Прада
22 июня, 08:00
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыАриана ГрандеNetflixМерил СтрипНиколь Кидман
Рекомендуем
Кадр из фильма Бэтмен: Начало
Кристофер Нолан снимает один из самых дорогих фильмов
РИА
Новости
Кадр из фильма Выше неба
Кинопремьеры недели: первая любовь, демоническая кукла и собачье счастье
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Кадр из фильма Звезда родилась
Альбом Брэдли Купера и Леди Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире
Лента
новостей
Пол и Линда Маккартни на мотоцикле. 1974 год
Пол Маккартни признался, что сломал карьеру жены
Бенедикт Камбербэтч
В Сети появился трейлер "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
У Пласидо Доминго проблемы с голосом, рассказали в Мариинском театре
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Мадонна вновь возглавила американский хит-парад
Актер Вин Дизель
Вин Дизель поделился видео со съемок "Форсажа 9"
Актриса Джуди Денч в фильме Скандальный дневник
Джуди Денч защищает вклад Кевина Спейси и Харви Вайнштейна в кинематограф
Том Хиддлстон в фильме Тор 2: Царство тьмы(2013)
Том Хиддлстон рассказал о сериале про Локи
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Главы МИД Китая и Японии обсудили участие Си Цзиньпина в саммите G20
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Кадр из фильма Пляж
Дэнни Бойл рассказал о телевизионном приквеле "Пляжа" с Леонардо Ди Каприо
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В больницах Калининграда проведена проверка после смерти 15-летней девочки
11:21Центр по киберугрозам рассказал, откуда ведется большинство атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
10:44Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Лента новостейМолния