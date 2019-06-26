Мерил Стрип и Николь Кидман споют в фильме "Выпускной"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Режиссер Райан Мерфи снимет для Netflix фильм "Выпускной", основанный на одноименном мюзикле, сообщает CNN.
Главные роли в проекте исполнят Мерил Стрип и Николь Кидман. В картине также снимутся певица Ариана Гранде и телеведущий Джеймс Корден.
Мюзикл "Выпускной", основанный на книге Боба Мартина и Чеда Бегелина, рассказывает о лесбиянке Эмме из маленького городка в штате Индиана, которая хочет пригласить свою подругу на выпускной. Кто сыграет Эмму пока не известно.
Мюзикл получил семь номинаций на премию "Тони" в 2019 году.
Фильм планируют выпустить осенью 2020 года.
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