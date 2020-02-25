Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп

"Они (индийцы - ред.) покупают много, они будут покупать много. Они также будут покупать много наших энергоресурсов, все виды нашей энергии. Потому что мы сейчас номер один в мире по энергетике. Так что это будет захватывающе", - сказал Трамп журналистам.