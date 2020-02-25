Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T15:20+0300
https://ria.ru/20200225/1565184034.html
Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565162125_0:203:3072:1931_1036x0_80_0_0_7675acd11a4210475717c1c748f47bbd.jpg
РИА Новости

Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп

15:20 25.02.2020
597
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Индия будет закупать у США много энергоресурсов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп прибыл в Индию в понедельник. Во вторник президент США в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил весь спектр двусторонних связей, включая ключевые сферы обороны, безопасности, торговли и инвестиций.
"Они (индийцы - ред.) покупают много, они будут покупать много. Они также будут покупать много наших энергоресурсов, все виды нашей энергии. Потому что мы сейчас номер один в мире по энергетике. Так что это будет захватывающе", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Вчера, 11:11
Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд
23611120
Обсудить 6
Нарендра МодиДональд ТрампИндияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые санкции против покупателей венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова сообщила о "нападении" грузинских журналисток на делегацию РФ
Президент США Дональд Трамп
Отношения США и Индии должны основываться на взаимности, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Трамп готов выступить посредником в урегулировании в Кашмире
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
Владимир Джабаров
В Совфеде рассказали об ориентации Мубарака на США
Сергей Цеков
В Совфеде назвал план Киева по "деоккупации" Крыма неоригинальным
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс
В Пентагоне отметили роль Турции в противодействии России
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Вид на Кремль
Секретарь СНБО Украины "спрогнозировал" развал России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Лента новостейМолния