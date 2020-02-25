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Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала

15:16 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате поддержать закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца.
Парламентарии планируют рассмотреть документ 26 февраля.
Ранее правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.
Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Ко второму чтению законопроекта в документ были внесены поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.
Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получат материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.
Предусматривается, что срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.
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