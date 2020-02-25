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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-02-25T15:12+0300
https://ria.ru/20200225/1565183651.html
В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров
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РИА Новости

В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров

15:12 25.02.2020
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Первый из пяти региональных центров амбулаторной онкологической помощи открылся в Тихвине - крупном промышленном и культурном центре Ленинградской области.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, всего таких построенных в рамках национального проекта "Здравоохранение" центров будет пять — после Тихвина пациентов примет центр в Кингисеппе, а до конца года откроются центры в Гатчине, Выборге и Кузьмолово "Раннее выявление и эффективное лечение онкозаболеваний — главные цели нового приоритетного проекта по организации высокоэффективной службы онкологической помощи в Ленинградской области до 2024 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для решения проблемы и уменьшения длительности ожидания необходимых диагностических исследований и начала лечения в Ленинградской области и создается сеть амбулаторных онкологических центров.
Представитель пресс-службы отметил, что направлять в центры паци6ентов в случае подозрения на злокачественное новообразование будут врачи первичного звена здравоохранения - терапевты, хирурги, онкологи и другие специалисты. При этом в медучреждениях будет организовано химиотерапевтическое лечение по назначению врачей-онкологов, при этом пациентам не потребуется ездить для лечения в онкологический диспансер.
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"В Ленинградской области центры амбулаторной онкологической помощи создаются как филиалы Ленинградского областного клинического онкологического диспансера", - отметили в пресс-службе областной администрации.
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Ленинградская областьОбщество
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