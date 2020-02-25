В Тихвине открылся первый из пяти региональных онкоцентров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Первый из пяти региональных центров амбулаторной онкологической помощи открылся в Первый из пяти региональных центров амбулаторной онкологической помощи открылся в Тихвине - крупном промышленном и культурном центре Ленинградской области.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, всего таких построенных в рамках национального проекта "Здравоохранение" центров будет пять — после Тихвина пациентов примет центр в Кингисеппе, а до конца года откроются центры в Гатчине, Выборге и Кузьмолово "Раннее выявление и эффективное лечение онкозаболеваний — главные цели нового приоритетного проекта по организации высокоэффективной службы онкологической помощи в Ленинградской области до 2024 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для решения проблемы и уменьшения длительности ожидания необходимых диагностических исследований и начала лечения в Ленинградской области и создается сеть амбулаторных онкологических центров.

Представитель пресс-службы отметил, что направлять в центры паци6ентов в случае подозрения на злокачественное новообразование будут врачи первичного звена здравоохранения - терапевты, хирурги, онкологи и другие специалисты. При этом в медучреждениях будет организовано химиотерапевтическое лечение по назначению врачей-онкологов, при этом пациентам не потребуется ездить для лечения в онкологический диспансер.