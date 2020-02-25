Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о проведении в 2020 году конкурса резерва на должности руководителей органов исполнительной власти региона – "Команда 47", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Как отметил собеседник агентства, конкурс проводится для создания перспективного резерва руководителей, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем управленческих компетенций.
"Для конкурса будет создан специальный интернет-сайт с информацией о сроках и порядке приема документов, дате, времени и месте проведения всех этапов конкурса. Гражданин Российской Федерации, желающий участвовать в конкурсе должен пройти электронную регистрацию на официальном интернет-сайте конкурса и заполнить анкету", - пояснили представитель пресс-службы.
Также он пояснил, что после проверки соответствия квалификационным требованиям, участнику конкурса предстоит пройти дистанционное тестирование на знание законодательства и тестирование на определение уровня выраженности личностных и профессиональных качеств, необходимых для работы в должности руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области.
"Затем состоится очный конкурс видеопрезентаций "Я — руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области", свою оценку кандидатам даст ассессмент-центр. И, наконец, последний этап — индивидуальное собеседование", - подытожили в пресс-службе.
Победители конкурса будут назначаться на высшие должности руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области.