Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев

"Для конкурса будет создан специальный интернет-сайт с информацией о сроках и порядке приема документов, дате, времени и месте проведения всех этапов конкурса. Гражданин Российской Федерации, желающий участвовать в конкурсе должен пройти электронную регистрацию на официальном интернет-сайте конкурса и заполнить анкету", - пояснили представитель пресс-службы.