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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-02-25T15:09+0300
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Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев
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РИА Новости

Власти Ленобласти создадут резерв перспективных управленцев

15:09 25.02.2020
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© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком
© Fotolia / Sergey Nivens
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о проведении в 2020 году конкурса резерва на должности руководителей органов исполнительной власти региона – "Команда 47", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Как отметил собеседник агентства, конкурс проводится для создания перспективного резерва руководителей, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем управленческих компетенций.
"Для конкурса будет создан специальный интернет-сайт с информацией о сроках и порядке приема документов, дате, времени и месте проведения всех этапов конкурса. Гражданин Российской Федерации, желающий участвовать в конкурсе должен пройти электронную регистрацию на официальном интернет-сайте конкурса и заполнить анкету", - пояснили представитель пресс-службы.
Также он пояснил, что после проверки соответствия квалификационным требованиям, участнику конкурса предстоит пройти дистанционное тестирование на знание законодательства и тестирование на определение уровня выраженности личностных и профессиональных качеств, необходимых для работы в должности руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области.
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"Затем состоится очный конкурс видеопрезентаций "Я — руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области", свою оценку кандидатам даст ассессмент-центр. И, наконец, последний этап — индивидуальное собеседование", - подытожили в пресс-службе.
Победители конкурса будут назначаться на высшие должности руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРоссияОбщество
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