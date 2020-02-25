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У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
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РИА Новости

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

15:07 25.02.2020 (обновлено: 18:21 25.02.2020)
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ТЕГЕРАН, 25 фев — РИА Новости. Замглавы Министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом, сообщил советник главы ведомства Али Реза Вахабзаде.
"Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы Министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным", — написал Вахабзаде в твиттере.
Накануне прошла пресс-конференция с участием Харирчи и представителя правительства Ирана Али Рабии, на которой, как отмечает корреспондент РИА Новости, замглавы Минздрава Ирана несколько раз кашлял.
Позже стало известно, что коронавирус диагностировали также у иранского парламентария Махмуда Садеки.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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Ирадж ХарирчиРаспространение нового коронавирусаАли РабииХубэйВОЗКитайУханьИранВ мире
Популярные комментарии
Это ещё раз подтверждает степень адекватности некоторых читателей. Впрочем, достаточно увидеть ник
25 февраля, 16:37
GGoldmakherv
2300001
Наши министры только из кабинетов править умеют и ни в жизни не пойдут на передовую.
25 февраля, 16:31
АНАнна Никанорова
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