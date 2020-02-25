У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

Накануне прошла пресс-конференция с участием Харирчи и представителя правительства Ирана Али Рабии, на которой, как отмечает корреспондент РИА Новости, замглавы Минздрава Ирана несколько раз кашлял.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.