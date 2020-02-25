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На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок
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РИА Новости

На участие в конкурсе "Моя страна – моя Россия" подали 60 тысяч заявок

15:05 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч человек подали заявки на участие в XVII всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия" – одном из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Лидерами по числу регистраций стали Краснодарский край (6,3%), Московская область (5,4%), Санкт-Петербург (5,3%), Республики Мордовия (4,5%) и Москва (3,7%).
"По итогам заявочной кампании участниками нового сезона конкурса стали 63011 человек. Это почти в два раза выше показателя прошлого года (34604 участника). Мы получили заявки не только из России, но и еще из 16 государств: из стран СНГ, а также из Испании, Йемена, Палестины, Египта, Республики Чад и Республики Конго. С каждым сезоном конкурс становится более масштабным и массовым. Отмечу, что, например, в номинации "Моя педагогическая инициатива", которая не имеет возрастных ограничений, свои инициативы представили трое участников старше 70 лет", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Как отметила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, в новом сезоне добавились номинации "Мой Дальний Восток" и "Моя Арктика". Самыми популярными номинациями на протяжении всей заявочной кампании оставались "Моя страна. Моя история. Моя победа", приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (11766 участников), "Моя педагогическая инициатива" (10654 участника) и "Экология моей страны" (7600 конкурсантов).
Номинация "Моя страна. Моя история. Моя Победа" инициирована Российской академией образования и проводится совместно с Российским государственным гуманитарным университетом, номинация "Моя педагогическая инициатива" проводится по инициативе Российской академии образования.
По итогам экспертизы будет сформирован и объявлен список победителей заочного этапа, прошедших в очный этап конкурса. Авторы лучших работ - участники очного этапа будут приглашены для презентации и защиты своих проектов на мероприятия в Москве, Перми, Екатеринбурге и Саранске, в ходе которых будут определены победители. Очные этапы будут проходить на площадках Российской академии образования, РГГУ, Роспатента, Уральского государственного медицинского университета, Пермского Политеха, Мордовского государственного педагогического институте имени М.Е. Евсевьева и других. Победителей конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2020 года. Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.
Полуфинал конкурса Лидеры России 2020 в Москве.
24 февраля, 20:14
Названы финалисты конкурса "Лидеры России" по итогам полуфинала в ЦФО
Финалисты и победители конкурса получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса "Моя страна – моя Россия" принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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Образование - Общество
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