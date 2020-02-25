Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия

ПЕРМЬ, 25 фев – РИА Новости. Министру обороны России Сергей Шойгу на пермском заводе "Машиностроитель" доложили о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.
В ходе рабочей поездки в Пермь министр обороны осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.
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Также глава военного ведомства ознакомился с производственно-материальной базой Уральского НИИ композиционных материалов - предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.
Детали не уточняются.