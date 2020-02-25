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Новое оружие России
2020-02-25T18:07+0300
https://ria.ru/20200225/1565183034.html
Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565192982_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_e03d4a5d0d6c0fdc986c3d341db99653.jpg
РИА Новости

Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия

15:00 25.02.2020 (обновлено: 18:07 25.02.2020)
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© Фото : Минобороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на пермском заводе "Машиностроитель". 25 февраля 2020
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пермском заводе Машиностроитель. 25 февраля 2020
© Фото : Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пермском заводе "Машиностроитель". 25 февраля 2020
ПЕРМЬ, 25 фев – РИА Новости. Министру обороны России Сергей Шойгу на пермском заводе "Машиностроитель" доложили о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.
В ходе рабочей поездки в Пермь министр обороны осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.
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Также глава военного ведомства ознакомился с производственно-материальной базой Уральского НИИ композиционных материалов - предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.
Детали не уточняются.
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Новое оружие РоссииСергей ШойгуПермьБезопасность
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