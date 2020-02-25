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Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
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РИА Новости

Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС

14:57 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 25 фев – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем выразил мнение о необходимости проведения интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евросоюзом.
"В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в союз. Предстоит большая работа, в том числе, по развитию интеграции с Европейским союзом", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.
В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в рамках ЕАЭС.
Назарбаев, являющийся почетным председателем ЕАЭС, заверил собеседника, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в решении вопросов укрепления союза.
Белград, Сербия
12 февраля, 11:08
Сербия надеется скоро ратифицировать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС
1603005
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Евразийский экономический союзНурсултан НазарбаевМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияЕвросоюзКазахстанВ мире
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