Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС

АЛМА-АТА, 25 фев – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем выразил мнение о необходимости проведения интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евросоюзом.
"В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в союз. Предстоит большая работа, в том числе, по развитию интеграции с Европейским союзом", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.
В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в рамках ЕАЭС.
Назарбаев, являющийся почетным председателем ЕАЭС, заверил собеседника, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в решении вопросов укрепления союза.
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