Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС

"В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в союз. Предстоит большая работа, в том числе, по развитию интеграции с Европейским союзом", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.