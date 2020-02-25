Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рубль оказался под давлением нефтяных цен, резко снизившихся в связи с рисками Рубль оказался под давлением нефтяных цен, резко снизившихся в связи с рисками распространения коронавируса , и при сохранении этого негатива курс доллара может подняться в ближайшие недели до 67 рублей, евро – до 73 рублей, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников

В ходе торгов вторника курс доллара поднимался до 65,6 рубля - максимума с 9 октября 2019 года, курс евро подскакивал до 71,15 рубля – максимума с начала декабря 2019 года. К 14.27 мск основные валюты несколько отступили от внутридневных максимумов: доллар растет на 1,36 рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу – до 65,43 рубля, курс евро - на 1,35 рубля, до 70,88 рубля.

"С начала января доллар находится на повышательном тренде и, я думаю, в ближайшие две-три недели достигнет отметки в 67 рублей. … По евро ситуация похожая. Можем увидеть в ближайшие две-три недели рост до 73 рублей", - прогнозирует Верников.

Вспышка коронавируса в Китае вызвала опасения за спрос на нефть в мире, усилившиеся в последние дни из-за роста числа выявленных больных за пределами этой страны, в первую очередь в Японии, Южной Корее, Иране и Италии. В результате марка Brent подешевела с максимума января в 71 доллар за баррель до нынешних примерно 55 долларов.

"Февраль традиционно слабый месяц для потребления нефти, и на это наложились проблемы коронавируса. Поэтому в ближайшие недели я не жду восстановления нефтяных цен", - отметил Верников.