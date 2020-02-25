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Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
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РИА Новости

Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"

14:34 25.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту "Борисполь"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник перед шахтерами, сравнил себя с "дрессированным псом".
Зеленский во вторник принял участие во всеукраинском совещании работников угольной сферы.

"Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес", - сказал Зеленский в ходе общения с шахтерами.

Президент выслушал все просьбы и обращения шахтеров и заверил их, что разберется с ними. Зеленский также заявил, что намерен продолжать посещать шахтерские городки на Украине, чтобы вести прямой диалог с горняками.
Ранее президент поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате перед шахтерами, которая составляет около 45 миллионов долларов.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
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