Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T14:29+0300
https://ria.ru/20200225/1565181169.html
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156368/71/1563687119_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_84c247b01844b9931ad57e7c6f07bafe.jpg
РИА Новости

Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию

14:29 25.02.2020
298
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ближайшие дни планирует встретиться с руководством страны и обсудить выдвинутые партией предложения по поправкам в конституцию.
"Вот сейчас боремся очень настойчиво... Я считаю, что это задача сейчас номер один. На днях будем встречаться с руководством страны, отстаивать наши эти предложения", - сказал Зюганов в интервью "России 24".
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
17 февраля, 15:49
Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР
Ранее в КПРФ сообщали, что подготовили 15 предложений по изменениям в конституцию. Например, в партии настаивают на необходимости зафиксировать принадлежность российских недр народу, закрепить выборность членов Совета Федерации, мировых, районных и городских судей.
1600003
Обсудить 2
Конституция РФКПРФГеннадий ЗюгановПолитика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки перед встречей в Хайдарабад-Хаусе в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: журналистки из Грузии "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
Конституция Российской Федерации
Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о помощи регионам в трудной экономической ситуации
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
Работа фотографа из Белоруссии Татьяны Ткачевой из серии Между правом и стыдом
Лауреат конкурса Стенина-2018 вошла в шорт-лист World Press Photo
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Минфин намерен снизить вдвое бедность в Курганской области к 2024 году
15:22Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
15:21В Махачкале локализовали пожар в ТЦ "Пассаж"
15:21Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния