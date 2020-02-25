Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ближайшие дни планирует встретиться с руководством страны и обсудить выдвинутые партией предложения по поправкам в конституцию.
"Вот сейчас боремся очень настойчиво... Я считаю, что это задача сейчас номер один. На днях будем встречаться с руководством страны, отстаивать наши эти предложения", - сказал Зюганов в интервью "России 24".
17 февраля, 15:49Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР
Ранее в КПРФ сообщали, что подготовили 15 предложений по изменениям в конституцию. Например, в партии настаивают на необходимости зафиксировать принадлежность российских недр народу, закрепить выборность членов Совета Федерации, мировых, районных и городских судей.