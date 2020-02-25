Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T14:28+0300
https://ria.ru/20200225/1565181090.html
Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле
https://cdn21.img.ria.ru/images/152877/89/1528778943_0:79:2704:1599_1036x0_80_0_0_ee6c195ce8e7fb0b0c0054f55e27e9a7.jpg
РИА Новости

Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле

14:28 25.02.2020
161
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мировой порядок сломан, от единства России зависит весь мир на земле, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мировой порядок сломан. В Америке схватились глобалисты с национальным капиталом... Британия выскочила из ЕС, скоро (канцлер ФРГ Ангела) Меркель уйдет, (президент Франции Эммануэль) Макрон заявляет, что без России не может быть стабильной Европы… От целостности России, от нашего единства зависит весь мир на земле", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Зюганов отметил, что надо укреплять свои позиции. "Будем умные, сильные, технологичные, образованные, успешные - с нами будут считаться", - добавил он.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
21 января, 12:09
Зюганов назвал предложения похоронить Ленина кощунством
800003
Обсудить 0
КПРФЕвросоюзГеннадий ЗюгановФранцияГерманияРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон прокомментировала вердикт присяжных по делу Вайнштейна
Таблетки
Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
Совет раввинов Европы возмущен карнавалом в Бельгии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: журналистки из Грузии "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Минфин намерен снизить вдвое бедность в Курганской области к 2024 году
15:22Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
15:21В Махачкале локализовали пожар в ТЦ "Пассаж"
15:21Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом
15:20Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
15:18Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
15:16Комитет Совфеда поддержал закон о продлении программы маткапитала
15:16Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
15:15ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
15:14Лавров провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
15:13Бывший замглавы МИД России назвал Мубарака интересным человеком
15:12Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
15:11Лавров встретился с комиссаром ООН по правам человека
15:10Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
15:07Путин в среду подведет итоги работы МВД за 2019 год
15:07Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
15:07У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
15:05Россия назначила нового торгпреда на Украине
15:03В Москве эвакуировали девять судов из-за сообщений о минировании
15:03В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния