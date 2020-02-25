Зюганов рассказал, от чего зависит весь мир на земле

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мировой порядок сломан, от единства России зависит весь мир на земле, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мировой порядок сломан. В Америке схватились глобалисты с национальным капиталом... Британия выскочила из ЕС, скоро (канцлер ФРГ Ангела) Меркель уйдет, (президент Франции Эммануэль) Макрон заявляет, что без России не может быть стабильной Европы… От целостности России, от нашего единства зависит весь мир на земле", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Зюганов отметил, что надо укреплять свои позиции. "Будем умные, сильные, технологичные, образованные, успешные - с нами будут считаться", - добавил он.
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