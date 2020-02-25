Таджикистан усилил границу с Афганистаном из-за коронавируса

ДУШАНБЕ, 25 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан усилил контроль на всех контрольно-пропускных пунктах, расположенных на таджикско-афганской границе, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа, зафиксированного в Афганистане , сообщил журналистам таджикский замминистра здравоохранения и соцзащиты населения Мирхамуддин Камолзода.

"Мы решили усилить контроль при переходе всех КПП на границе с Афганистаном из-за того, что там были зафиксированы факты заражения коронавирусом", - сказал он.

По словам замминистра, сотрудники Минздрава сейчас находятся на таджикско-афганской границе и контролируют ситуацию. "Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами власти Афганистана для предотвращения проникновения коронавируса COVID-19 в Таджикистан на пограничных переходах и в международных аэропортах", - сказал Камолзода. Он добавил, что речи о полном закрытии таджикско-афганской границы пока не идет.

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Афганистане в понедельник, там сейчас объявлено чрезвычайное положение, сообщил афганский министр здравоохранения Фирозуддин Фируз. По его словам, заболевший посетил иранский город Кум, который является местом паломничества мусульман-шиитов - именно там началось заражение и стремительное распространение вируса в Иране. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.

Таджикистан со вторника приостановил авиасообщение с Ираном. Страны Центральной Азии пока еще не попали в карту коронавируса, ежедневно обновляемой Всемирной организацией здравоохранения.