Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

"Импорт электроэнергии. Честно говоря, о каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если, как мне говорили, какая-то марка (угля – Прим. ред.) у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос импорта этой марки. Поэтому импорту сейчас нет места в нашей угольной отрасли, и это срочная задача нашему министру", - сказал Зеленский в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.