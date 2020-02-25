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Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
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РИА Новости

Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

14:04 25.02.2020 (обновлено: 14:37 25.02.2020)
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© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкРазгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы. Архивное фото
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.
"Импорт электроэнергии. Честно говоря, о каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если, как мне говорили, какая-то марка (угля – Прим. ред.) у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос импорта этой марки. Поэтому импорту сейчас нет места в нашей угольной отрасли, и это срочная задача нашему министру", - сказал Зеленский в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы.
В декабре 2019 года Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
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Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.
Кабинет министров Украины 10 апреля 2019 года обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.
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