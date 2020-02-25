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В Крыму назвали план Киева по "деоккупации" полуострова блефом
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РИА Новости

В Крыму назвали план Киева по "деоккупации" полуострова блефом

14:03 25.02.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо"
Замок Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Планы Киева "деоккупировать" Крым являются политическим блефом, заявил зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил украинским СМИ о существовании нескольких кейсов по "деоккупации" Крыма, которые находятся в работе. При этом он не стал раскрывать никаких подробностей.
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"Все это не более чем политический блеф. Крым был, есть и останется на всю жизнь российским, несмотря ни на какие заявления других государств", - сказал РИА Новости Шонус.
По его словам, уже во всем мире понимают, что воссоединение Крыма с Россией - это окончательный и бесповоротный процесс.
"Крым – это территория России, и в признании Украиной и другими государствами мы не нуждаемся", - подчеркнул депутат.
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13:19Сказано в эфире
Политолог: правда о Крыме пробивает потоки лжи В Крыму прокомментировали попытки Украины помешать процессу признания полуострова, подчеркнув их бесполезность. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, понимание того, что полуостров –неотъемлемая часть России, в мире только растет.
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Алексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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