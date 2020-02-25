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Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России
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РИА Новости

Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России

14:30 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал "предсказание" секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о развале России "полной кашей и невтяницей".
Время "развала", приводит слова Данилова сенатор, зависит от цены на нефть и газ, а также влияния коронавируса на экономику Китая.
Пушков подчеркнул, что это — не анализ, а доводы Данилова смехотворны.

"Уровень квалификации команды Зеленского вызывает все больше вопросов", — подытожил сенатор.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью агентству Liga.net заявил, что Россия находится в "сложном положении". Он также выразил уверенность, еще увидит ее развал.
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Совет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей ДаниловАлексей ПушковРоссияTwitterУкраинаВ мире
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