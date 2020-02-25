Пушков оценил "прогноз" секретаря СНБО Украины о развале России

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал "предсказание" секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о развале России "полной кашей и невтяницей".
Время "развала", приводит слова Данилова сенатор, зависит от цены на нефть и газ, а также влияния коронавируса на экономику Китая.
Пушков подчеркнул, что это — не анализ, а доводы Данилова смехотворны.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью агентству Liga.net заявил, что Россия находится в "сложном положении". Он также выразил уверенность, еще увидит ее развал.