Эксперт назвал причины разочарования украинцев в партии Зеленского

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правящая партия президента Правящая партия президента Украины Владимира Зеленского не способна решить главные проблемы, волнующие население страны, поэтому ее рейтинг снижается, и скорее всего, будет падать и дальше, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин

Ранее результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова, показали, что рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за месяц снизился с 45,4% до 36%.

"Безусловно, идет разочарование в способности решить две главные проблемы, которые волнуют жителей Украины – война и уровень жизни. И по тому, и по другому никаких продвижений нет и не предвидится уже сейчас. И это, конечно, разочаровывает людей, и идет резкий обвал рейтинга партии Зеленского, да и самого Зеленского, хотя у него пока что результат повыше, но тоже падение происходит", - сказал РИА Новости эксперт.

По его мнению, снижение будет происходить и дальше.

Как подчеркнул Жарихин, партия Зеленского в Верховной раде, имея подавляющее преимущество, не реализует надежды жителей, отдавших за партию свой голос. "В том числе для того, чтобы они отменили некоторые законы, принятые предыдущей Верховной радой. Ничего этого они не делают, вместо этого занимаются тем, что вопреки мнению большинства населения пытаются протащить закон о продаже земли", - сказал эксперт.

"Получилось, что Зеленский поменял лицо власти, но не поменял политику власти. Лицо другое – политика та же, и люди это видят. Политика и в экономике, и во внешней политике, и, самое главное, в отношениях с Донбассом - нет конструктивных идей, предложений, идеи все те же старые, взятые, что называется, взаймы у того же самого (экс-президента Украины Петра) Порошенко", - считает эксперт.

По поводу того, что могла бы сделать партия для возвращения поддержки населения, эксперт отметил, что для этого необходимо выполнять обещания, которые давались в ходе предвыборной кампании.

"Но они не могут эти обещания выполнять. Потому что им не велят. Разочарование идет еще из-за того, что люди увидели полную несамостоятельность и партии, и ее лидера, который выполняет указания извне, а не ведет собственную политику", - заключил Жарихин.