Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту "Борисполь"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президента . Президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 40 процентов избирателей, если выборы главы государства проходили бы в ближайшее время, показал опрос неправительственного аналитического Центра Разумкова.

В 2019 на выборах президента за действующего украинского лидера проголосовали 73 процента.

Из данных опроса также следует, что 15 процентов респондентов сегодня проголосовали бы за лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 13,5 процента - за предыдущего президента Украины Петра Порошенко, 10 процентов - за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

В сентябре прошлого года Зеленскому доверяли 79 процентов граждан, не доверяли— 13,5 процента, отмечает Центр Разумкова. В феврале 2020 года эти цифры достигли 51,5 и 41 процента соответственно.

Кроме того, уровень электоральной поддержки правящей украинской партии "Слуга народа" упал на 9 пунктов за месяц – с 45 до 36 процентов.