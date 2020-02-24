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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского
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РИА Новости

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

17:52 24.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту "Борисполь"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 40 процентов избирателей, если выборы главы государства проходили бы в ближайшее время, показал опрос неправительственного аналитического Центра Разумкова.
В 2019 на выборах президента за действующего украинского лидера проголосовали 73 процента.
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Из данных опроса также следует, что 15 процентов респондентов сегодня проголосовали бы за лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 13,5 процента - за предыдущего президента Украины Петра Порошенко, 10 процентов - за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
В сентябре прошлого года Зеленскому доверяли 79 процентов граждан, не доверяли— 13,5 процента, отмечает Центр Разумкова. В феврале 2020 года эти цифры достигли 51,5 и 41 процента соответственно.
Кроме того, уровень электоральной поддержки правящей украинской партии "Слуга народа" упал на 9 пунктов за месяц – с 45 до 36 процентов.
Исследование проводили с 13 по 17 февраля. В ходе опроса было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных Киеву регионах Украины. Погрешность выборки не превышает 2,3 процента.
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Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина уже совсем опустилась.Наш ВЦИОМ никогда такой рейтинг Президенту не позволит обнародовать.
24 февраля, 18:10
Жан Чери
18500018
Думаю, что время он растерял, теперь главное достойно покинуть пост иначе будет плохо для всех...
24 февраля, 17:55
Alex Grosh
1300309
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