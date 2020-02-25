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В Баку госпитализировали четырех иранцев с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Баку госпитализировали четырех иранцев с подозрением на коронавирус

13:31 25.02.2020 (обновлено: 13:40 25.02.2020)
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© AFP 2020 / Atta KenareЖенщины в защитных масках на улице в столице Ирана Тегеране. 24 февраля 2020
Женщины в защитных масках на улице в столице Ирана Тегеране. 24 февраля 2020
© AFP 2020 / Atta Kenare
БАКУ, 25 фев – РИА Новости. Четверо граждан Ирана госпитализированы с подозрением на коронавирус в Баку, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и госагентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.
"Согласно полученной из клинического медицинского центра в Баку, четверо граждан Ирана размещены в инфекционное отделение клиники с подозрением на коронавирус. Молодые люди в возрасте 19-21 года прибыли в Баку несколько дней назад. Они обратились в клинику из-за температуры, превышающей норму", - говорится в пресс-релизе.
В Иране на данный момент подтверждено более 60 случаев заболевания, из них 12 со смертельным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2704, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИранБакуАзербайджанВ мире
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